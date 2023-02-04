2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü; evinde karşılaştığı Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.
2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü; evinde karşılaştığı Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat : Ahi Stadyumu
Kırşehir Futbol Kulübü : Kadem Burak Yaşar xx, Zihni Temelci xx (Sinan Altınel dk. 90 ?), Savaş Yorulmaz xxx (Fatih Üge dk. 62 x), Gökdeniz Varol xx (Hacı Mustafa Karabulut dk. 62 x), Ahmet Üner x, Hakan Erçelik xx, Faruk Öcal xx, Taylan Özgün xx (Muhammet Haşim Çoban dk. 90 ?), İsmet Benli xx, Ahmet Sun xx (Muhammet Serdar Yazıcı dk. 33), Fatih Kızılay xx
Teknik Direktör: Ahmet Dumanlı
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Erbay Eker xx (Osman Kocaağa dk. 90 ?), Burak Göksel xx (Harun Kavaklıdere dk. 67 x), Üstün Bilgi xxx, Hüseyin Can Öztürk xx (Muhammet Akpınar dk. 67 x) Erdoğan Kaya xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Oğuzhan Doğan xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 75 x) Mehmet Demirözü xx, Halil İbrahim Sevinç xx (Ergün Nazlı dk. 75 x) Hakan Olkan xx
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Sarı Kartlar: Gökdeniz Varol, Hacı Mustafa Karabulut (Kırşehir FK), Erdoğan Kaya, Halil İbrahim Sevinç, Mehmet Can Kocabaş (Serik Belediyespor)
Kırmızı Kart: Ahmet Üner (dk. 27) (Kırşehir FSK)
GOLLLER: Savaş Yorulmaz (dk. 61) (Kırşehir FK), Üstün Bilgi (dk. 38 pen) (Serik Belediyespor)
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