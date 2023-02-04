Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, Atatürk’ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, Atatürk’ün bindiği otomobili ahşaptan yaptı

2. Lig’de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü; evinde karşılaştığı Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı.

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