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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında evinde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.

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