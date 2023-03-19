TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, ligin 27. haftasında evinde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Kırşehir Ahi Stadyumu
Kırşehir FK: Kadem Burak Yaşar xx, Zihni Temelci xx, Savaş Yorulmaz xx, Ahmet Üner xx, Hakan Erçelik xx, Haşim Çoban xx, Sırat Yesilördek xx, Faruk Öcal xx, Taylan Özgün xx, İsmet Benli xx, Talha Dinçer xx
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber xxi Berat Aydoğdu xx, Sedat Dursun xx, Oğuz Han Aynaoglu xx, Kağan Kayalı xx, Berk Tosun xx, Enes Karabulut xx, Doğanay Avcı xx, Hüseyin Karabey xx, Görkem Altun xx, Emirhan Çakır xx
Sarı Kartlar: Ahmet Üner, Hakan Erçelik, (Kırşehir FK), Enes Karabulut (Balıkesirspor)
Kırmızı Kart: Emirhan Çakır (dk. 80) (Balıkesirspor)