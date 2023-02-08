Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede mağdur olan vatandaşlara Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede mağdur olan vatandaşlara Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Esnaf Odaları Birliği Başkanlık binasında esnaflardan ve bağışçılardan gelen temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 7 minibüs yardım malzemesi ve 1 tır dolusu su afet bölgesine gönderildi. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığı ve esnaf odası başkanlarının oluruyla 500 Bin lira nakdi yardımda bulunuldu. Esnaflardan ve vatandaşlardan gelen yardımlar hazırlanmaya devam ediyor. Battaniye, kışlık kıyafetler, bot, kaban, hazır gıda, ısıtıcı gibi ürünler birlik binasında paketlenerek yola çıkmaya hazır hale getiriliyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaralarımızı birlikte saracağımızı belirterek, “Milletimiz büyük bir afet yaşadı. Bu zor günlerde yediden yetmişe herkes tek yürek oldu. Depremzedelere yardımları ulaştırmak için tüm halkımız seferber oldu. Doğudan batıya kuzeyden güneye herkes aynı acıyı yüreğinde hissetti. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Yardım kampanyamızı koordine eden başta oda başkanlarımız, personellerimiz ve yüreği zengin esnaf ve sanatkârlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum.” dedi.