Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bin 600 metre rakımlı tepeye Türk bayrağı dikip, klip hazırladı.

Türk bayrağının Kırşehir’de yer alan Çamlık Tepe’ye 100 gönüllü ile birlikte dikilmesi ilgiyle karşılandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler ise paylaşım rekoru kırdı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program; farklı kamu kuruluşlarından 100 gönüllünün katılımıyla gerçekleşti. Türk bayrağının göndere çekilmesi, duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Yapılan etkinliklerde İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal da gönüllüler arasında yer aldı.

Cumhuriyet’in değerlerine ve milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılan alanda gönüllüler Türk bayraklarıyla mesaj verdi.