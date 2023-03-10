Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kırşehir’e farklı illerden getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor.

10 Şubat tarihi itibariyle Kırşehir’e getirilen 71 depremzededen 17’sinin tedavisi servislerde devam ediyor. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine getirilen depremzedelerden 2 tanesi yaşlı bakım hastası olarak tedavi görürken, 15 depremzede de çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi görüyor. Durumlarının stabil olduğu öğrenilen depremzedelerin temel ihtiyaçları ise Kırşehir Valiliği tarafından sağlanıyor.