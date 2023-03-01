Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Kilis’e görevlendirilen Kırşehir Defterdarlığı personeli hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra şehre döndü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Kilis’e görevlendirilen Kırşehir Defterdarlığı personeli hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra şehre döndü.

Kırşehir Defterdarı Mustafa Kurt’un koordinatörlüğünde Kilis’e hasar tespit çalışması için görevlendirilen ’Kırşehir Defterdarlığı zarar tespit çalışma gurubu’ Kilis’teki tespit çalışmalarını tamamlayarak şehre dönüş sağladı. Depremin ağır vurduğu alanlarda çalışmalar yürüten ekipler, yaptıkları tespitleri AFAD tarafından oluşturulan komisyona aktardı. Kilis’te her haneye ulaşan ekipler, çalışmaları boyunca hayatta kalan vatandaşı da tek tek dinledi.