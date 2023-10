Kırşehir Basın Konseyi İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik düzenlediği saldırıları kınadı.

Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık; "İsrail’in Filistin’de yaptıklarıyla insanlık her geçen gün biraz daha yara alıyor. Savaşın kazananının olmadığı dünyada insanlık her geçen gün yok oluyor" dedi. İsrail’i yaptıklarından dolayı sert bir dille kınayan Yanık açıklamasında; "Savaşın kazananı olmadığı bir dünyada 500 kişinin ölümüyle insanlığın vicdanı bir kez daha sarsıldı. Günümüz çatışmalarında ve savaşlarında artık insan hakları, yaşam hakları hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. İnsanlığın en hassas olduğu yerler bebekler, çocuklar, kadınlar ve hastalar savaşın gözünü kan bürümüş taraflarının hedefi oluyor. İsrail’in Filistin’deki yerleşim yerlerini ve özellikle hastane bombardımanını kınıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi halkın haber alma hakkı için mücadele eden, savaşta görev yapan gazetecilerin de hedef alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Birleşmiş Milletler bu konuda ciddi adımlar atmalı, gazetecileri halkların doğru bilgilenmesi için korumaya almalıdır” ifadelerini kullandı.