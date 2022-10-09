Baro Başkanı Onu Çanta’nın yönetim kurulu ise şöyle ; Ümit Tosun, Murat Dalgalı, Şahin Dağıstan, Cansu Yılmaz, Cumhur Çağatay Dağıstan, Tuba Arıöz Kayaoğlu, Elif Esen, Murat Kayhan Üst Kurul delegesi ise Avukat Bilgehan Altaş, Avukat Halil Atak, Avukat Osman Yalçınkaya" isimlerinden oluştu.

Muharrem İnce: "CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor"

Muharrem İnce: "CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor"

Kırşehir barosu seçimleri yapıldı. Seçimlerde mevcut baro başkanı yeniden oy çoğunluğu ile seçildi.

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