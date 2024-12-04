Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde şehrin gelişmesi ve kalkınması için Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) direktörlüğü kuruldu.

Koordinasyonunu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş’in yaptığı direktörlük, akademisyenlerin katılımıyla bütünleşik kalite yönetim sistemi çalışmalarına başladı. AR-GE’ye yönelik performans parametreleri, üst süreç ve ana süreçlerinin belirlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantılarda YÖK/YÖKAK kriterleri ve üniversitenin aday araştırma üniversitesi olma yolundaki kriterler temel alınarak AR-GE kapsamında süreçler ve performans parametrelerin belirlenmesi amaçlandı.

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Disiplinler arası iş birliği, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaları içerisinde KAEÜ, konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: iha