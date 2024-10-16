Kırşehir Ahi Esvran Üniversitesi, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre en iyi üniversiteler arasında yer alırken mezunlarının iş bulma süresinde ise ilk 20 içerisinde yer aldı.

Ahi Evran Üniversitesi Türkiye sıralamasında başarısına yenisini ekledi. Bilimsel, akademik, kültürel ve sosyal başarıları yanına Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024’üde ekleyen Ahi Evran Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) 2024 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında da (TÜMA) başarı gösterdi. YÖK tarafından üniversitelerin Türkiye Yükseköğretimine ve topluma yaptıkları katkıyı, sağladıkları gelişmeleri analiz ederek hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mezunları yurt içi ilk iş bulma süresi ay bazında en kısa olduğu üniversiteler arasında ilk 20’de yer aldı.

Ahi Evran Üniversitesi YÖK’ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024’e göre geçmiş yılların verileri de dikkate alınarak yapılan sıralamalarda yoksullukla mücadele endeksinde en başarılı üniversiteler arasında ilk 20’de yer aldı. Sıralamalar ve rapor hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, YÖK 2024 İzleme ve Değerlendirme Raporu ile TÜMA 2024 verileriyle üniversitenin önemli bir başarıya imza attığını gösterdiğini belirtti. Üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Rektör Karahocagil, “Ben, ekibim ve tüm üniversite personelim öğrencilerimizin en iyi eğitim öğretimi görmeleri ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden en iyi şekilde faydalanmaları için çalışıyoruz.” dedi.