Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sıfır Atık Projesiyle gerçekleştirdiği çalışmalarla çevreye duyarlı bir yaklaşım oluşturdu.

Üniversite, bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşan atık bitkisel yağlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MOTAT) üzerinden kayıt altına alınarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor. Bu çerçevede, bir yıl içinde bin 975 kilo atık bitkisel yağın geri dönüşüme kazandırıldığı açıklandı.

Lisanslı geri dönüşüm firması tarafından üniversiteye tahsis edilen atık yağ toplama ünitesi, personel ve öğrencilerin evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları da çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırmayı amaçlıyor.