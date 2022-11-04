Şanlıurfa’nın Hilvan ilçe kırsalında yer alan bir okula çok amaçlı salon yapıldı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçe kırsalında yer alan bir okula çok amaçlı salon yapıldı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Hoşin kırsal Mahallesinde yer alan İmam Hatip Ortaokuluna bir vakıf tarafından çok amaçlı salon yapıldı. Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları alanın yanı sıra yemekhane olarak kullanılan çok amaçlı salonun açılışını ise İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, vakfın yönetim kurulu başkanı Recep Palamut, yönetim kurulu üyesi Ahmet Topçuoğlu ve ilçe belediye başkanı yaptı. Mahalleli, öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı açılış programının ardından çok amaçlı salon gezildi. Salon hakkında bilgi alan Kaymakam Doğan, öğrencilerle birlikte yemek yedikten sonra sınıfları gezdi.