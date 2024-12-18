Manisa’da okumayan ve çalışmayan kadınlara yönelik olarak kırsal Yuntdağı Bölgesinde başlatılan ’Güçlü kadın, güçlü toplum’ projesinin ilk etabındaki eğitimler devam ediyor.

Manisa Kadın İçin Girişim Derneğinin yürüttüğü; Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa AFAD İl Müdürlüğünün proje ortağı olduğu ’Güçlü kadın güçlü toplum’ projesinde temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri devam ediyor. Proje kapsamında Yuntdağı Bölgesindeki Pelitalan Mahallesinde ne işte ne okulda olan kadınlara afet bilinci ve temel ilk yardım eğitimi verildi.

Projenin ilk etabı, 25 Aralık Çarşamba günü Maldan Mahallesinde verilecek eğitimle tamamlanacak. 2025 yılının mayıs ayında temel eğitim alan 20 gönüllü kadına doğada arama kurtarma ve ilk yardım uygulama eğitimi tatbikatı yapılacağı öğrenildi.