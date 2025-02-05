Kocaeli’de, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı 7/24 esasına göre mesaiye devam ediyor. Özellikle yüksek bölgelerdeki mahalle yollarını sürekli takip eden ekipler, yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaeli genelinde 235 araç ve iş makinesinin yanı sıra 440 personelle kar yağışı öncesinde sahaya inen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimlerde tüm yollar açık tutuluyor.

Kırsal mahallelerde kapalı mahalle yolu bulunmazken, 235 araç-iş makinesi ve 440 personel sahada görev yapıyor.