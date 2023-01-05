Günlük hayatta kullanılan pek çok kıyafet ve malzeme gelişen teknolojiyle birlikte değişirken, kırsal kesimde giyilen kara lastik ayakkabılar ise su çekmemesi ve kaymaması nedeniyle bölgede en çok tercih edilen ayakkabıların başında geliyor.

Günlük hayatta kullanılan pek çok kıyafet ve malzeme gelişen teknolojiyle birlikte değişirken, kırsal kesimde giyilen kara lastik ayakkabılar ise su çekmemesi ve kaymaması nedeniyle bölgede en çok tercih edilen ayakkabıların başında geliyor.

Kış aylarının çetin geçtiği Muş’ta köylüler tarafından ‘4x4’ olarak adlandırılan ve özellikle dağlık arazilerde rahatlıkla kullanılan kara lastik ayakkabılar, vatandaşın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kırsal kesimde yaşayan insanların doğa şartlarına karşı en sağlam ayakkabısı olan kara lastikler, gelişen ayakkabı teknolojisine meydan okuyor. Rafları dolduran kara lastiklerin satışı geçtiğimiz yıllara göre artarken, vatandaşlar sağlamlığından ve ucuz fiyatından dolayı tercih ediyor. 50 ile 150 lira arasında satılan lastikler, kar ve çamura karşı vatandaşların en iyi koruyucularından. Her işletmede ortalama 500 ile bin adet satılan kara lastikler, yaklaşık 40 çeşit olarak raflarda yerini alıyor. 23 ile 49 arasında numaraları bulunan kara lastikler farklı desen ve modellerde satışa sunuluyor.

Muş’un Yukarı Çarşı bölgesinde yaklaşık 20 yıldır ayakkabı satıcılığını yapan Şemseddin Kırım, 40 ile 150 lira arasında yaklaşık 40 çeşit kara lastik satışı yaptıklarını ifade ederek, “Lastik kauçuk olduğu için karda kaymaz. Memleketimizde kış mevsimi soğuk geçiyor. Kara lastik soğukta donmaz. Memleketimizin en sağlıklı ayakkabısı lastiktir, üşüme yapmaz ve su çekmez. En iyi ayakkabıyı da alsanız su çeker veya ayaklarınız üşür. Kırsal kesimin giyeceği lastik ayakkabı hem sağlam hem de dayanıklıdır. Kış mevsiminde kara lastiklerin daha çok satışını yapıyoruz. Ayakkabı ne kadar pahalıda olsa kara lastiklerin yerini tutmaz. Kış aylarında ortalama 500 ile bin adet arasında kara lastik satıyoruz. 40 ile 150 lira arasında yaklaşık 40 çeşit lastik satışı yapıyoruz” dedi.

En modern ayakkabıların bile kara lastiklerin yerini tutmadığını ifade eden çarşı esnafından Hasan Demir ise “Memleketimiz kırsal olduğu için kar yağışı çoktur. Bu nedenle kara lastikler çok tercih ediliyor. Özelikle kauçuk lastikler ve çizmeler hem su çekmiyor hem de karda kaymadığı için çok talep görüyor. En modern ayakkabıyı da alsanız yine su çeker, çünkü kar yağışı çok” ifadelerini kullandı.