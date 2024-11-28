Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri; yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede kapalı olan 10 kırsal mahalle yolunu da ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Toplam 140 personel ve 50 araçla kırsal bölgelerde yoğun bir mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları tekrar açmak için hummalı bir şekilde çalıştı. 27 Kasım saat 15.00 ile 28 Kasım sabah 09.00 arasındaki 18 saatlik çalışma döneminde; kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan’da 4, Sarız’da 6 olmak üzere 80 kilometrelik bir yol ağında 10 mahalle yolu daha ulaşıma açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler tipiden dolayı sıkıntılı yollara acil müdahale ederek, gerekli genişletme ve temizleme işlemlerine aralıksız devam ediyor. Öte yandan 24 Kasım’dan bugüne kadar 4 günlük sürede gece gündüz demeden kar mücadelesi yapılan toplam 7 bin 784 kilometrelik yol ağında 973 mahalle yolu ekiplerin yoğun ve fedakârca çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları, kış boyunca aralıksız devam edecek.