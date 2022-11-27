Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi kırsalında öğrenim gören öğrenciler, gezdikleri yerlerde tarihte bir yolculuk yaptı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi kırsalında öğrenim gören öğrenciler, gezdikleri yerlerde tarihte bir yolculuk yaptı.

Haliliye Belediyesi, gençlerin eğitimine yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Mutluca kırsal Mahallesinde bulunan Emine Koç Ortaokulu öğrencilerine yönelik bir gezi planladı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okuldan alınarak ilk olarak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine götürüldü. Tarihi yerinde öğrenen öğrenciler, daha sonra Şanlıurfa Mozaik Müzesine geçerek, burada bulunan eserleri görme şansı yakaladı. Balıklıgöl bölgesini de ziyaret eden öğrencilere bölgenin tarihiyle ilgili de bilgiler verildi.

Programın ikinci bölümünde ise öğrenciler, sinemaya götürüldü. Öğrenciler, Bandırma Füze Kulübü filmini izledikten sonra tekrardan servislerle okullarına bırakıldı.