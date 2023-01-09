Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı sonrası kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışması yapıyor. Kent genelinde ise 600 personel ve 300 araçla karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışı sonrası kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışması yapıyor. Kent genelinde ise 600 personel ve 300 araçla karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Van’da hafta sonu etkili olan ve dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerini alarma geçirdi. Gece boyu 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vardiya değiştirerek, çalışmalarını hızlandırdı. Merkezde kaldırım ve ana arterleri temizleyen ekipler, kar ve tipiden dolayı yolu kapanan kırsal mahallelerde de yoğun bir mesai harcıyor.

“3 merkez ilçe olmak üzere 7 ilçede çalışma yürütülüyor”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; İpekyolu ilçesi Karakoç, Arıtoprak ve Ortanca Grup Yolu, Tuşba, Dilimli, Kolsapan, Akçaören, Yemlice, Ocaklı ve Akşit Mahalle yolları, Edremit Gölardı, Akınlar, Doğanlar Mahalle yolları, Özalp Turgalı, Yukarı Molla Hasan, Yukarı Ayazca, Yukarı Çandarlı, Karlıyamaç, Saray, Karahisar, Kargalı, Yeşilağaç ve İslamköy mezrası, Başkale, Yukarıdallı, Akçalı, Beşocak, kaşkol mahalle yolları ve bu mahallelere bağlı 3 mezra ile Bahçesaray Altındere, Kaşıkçılar, Çatbayır, Güneyyamaç mahalle yolları ve bağlı 8 mezra yollarında çalışma yapıyor. Yürütülen yoğun çalışma sonrası mahalle yollarının büyük çoğunluğu ulaşıma açılırken, kapalı yolların açılması için ise ekipler olağanüstü bir çaba harcıyor.

“Yollarımız kısa sürede ulaşıma açıldı””

Ortanca Grup Mahalle yolunda bulunan Ortanca, Köşebaşı, Beşçatak, Gövelek, Arıtoprak ve bağlı mezra yolları temizleyen ekiplere teşekkür eden Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. Ekiplerin, sabahın erken saatlerinden itibaren yollarını açmak için çalıştığını ifade eden Muhtar Yönten, “Bu yıl iki defa bu bölgeye iyi kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da farkını ortaya koydu. Yollarımızı kısa sürede açtı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Acil durumlarda ekipler anında müdahale ediyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Şahabettin Uğur ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yollarını hiçbir zaman kapalı bırakmadığını belirterek, yapılan özverili çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.