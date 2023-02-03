Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince kış mevsimi nedeniyle yabani hayvanların aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bıraktı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince kış mevsimi nedeniyle yabani hayvanların aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirvan ilçesine bağlı Suluyazı köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Yaban hayvanlarına yem desteğinin kış ayları boyunca devam edeceğini dile getiren Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğünde görevli mühendis Gökhan Şeker, şu ana kadar tespit edilen noktalara 450 kilogram yem ve 350 kilogram pazardan toplanan sebzelerin bırakıldığını kaydetti.

Şeker, bölgede yem bulmakta zorlanan yaban hayatı için çalışmaların sürdüğünü, yem bırakılan alanların fotokapan, ayak izi, uzaktan gözlem ile izlenerek bu çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edildiğini aktardı.