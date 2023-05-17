Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, konut satışlarında ciddi bir düşüş olduğunun altını çizerek, "Bunun nedenini biz artçıları halen devam eden depreme bağlıyoruz. Kırsala, yaylalık bölgelere, müstakil evlere ciddi bir talep var. Vatandaşlar yüksek katlı binalardan oturmaktan korkuyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Mersin’in ise konut satışlarının, 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında azalarak 2 bin 277 olduğu ve yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 7. sırada yer aldığı görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları da nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483 oldu.



"Yatırımcıların tamamı yaylalara, köylere, müstakil ev yapmaya müsait arazilere talep gösteriyorlar"

Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat, geçtiğimiz yıl konut satışlarında çok ciddi artışların yaşandığını söyledi. Bu sene ise geçen yıla göre ciddi düşüşlerin yaşandığını kaydeden Canpolat, "Hem Türkiye genelinde hem de Mersin bazında düşüşleri görüyoruz. Biz bunun nedeni biraz da depreme bağlıyoruz. Çünkü depremden kaynaklı daire satışlarında inanılmaz bir durgunluk yaşandı. Türkiye genelinde geçen yılın Nisan ayına göre satışlarda yüzde 35,6 düşüş oldu. Mersin'e baktığımız zaman burası da 35,5 gibi bir düşüş var. Yabancıları Türkiye ve Mersin'e ciddi bir talebi vardı. Yabancılara satışlarda yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 gibi bir azalma var. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Bunu biz halende artçıları devam eden depreme bağlıyoruz. Şu an yatırımcıların veya mülk edineceklerin tamamı yaylalara, köylere, müstakil ev yapmaya müsait arazilere talep gösteriyorlar" diye konuştu.



İnsanların depremin korkusunu üzerinden atamadığını vurgulayan Canpolat, "Bırakın deprem bölgesinden buraya göç edenleri, Mersin'de yaşayan halkımızda yüksek katlarda oturmaktan korkuyor. Birçok vatandaş evini satışa çıkardı. Satılan evlerin karşılında da ya bir arsa alınıyor yada bir yayla evi alınıyor. Gerçekten yüksek katlı binalarda oturan mülk sahiplerinin ciddi anlamda satış durumu söz konusu. Depremlerden sonra kırsala, yaylalık bölgelere, müstakil evlere ciddi bir talep oldu. Şu anda 500 bin lira olan arsalar 2 milyon 500 lira oldu. Yani 5 kat fiyatlar arttı. Bunun sebeplerinin başında depremler geliyor" şeklinde konuştu.

Ev fiyatlarının da sabitlendiğini dile getiren Canpolat, "Fiyatlar bildiğiniz gibi çok yükselmişti. Şu anda ise yerinde sayıyor. Özellikle 6 Şubat'taki depremlerin ardından satışlar düşünce fiyatlar da stabil duruma geçti. Bu bir müddet daha gideceğe benziyor. Biraz da insanların tabi seçimlerle ilgili kaygıları vardı. Şimdi ilk tur bitti, ikinci tur seçimleri yapılacak. Oda yapıldıktan sonra mayıs ayı sonunda yada haziran başında normalleşmeye başlayacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.