Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Coğrafya Eğitimi Derneği (CED) iş birliğiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Kırsal Turizm için Anti-Kırılgan Genç Girişimciler Projesinin pilot eğitim çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Semra Günay ve ESTÜ’den Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar’ın koordinatörlüğünü üstlendiği eğitimler, alanlarında uzman kişiler tarafından non-formal eğitim yöntemleri kullanılarak yürütüldü. Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi MD 016 numaralı amfide Modül 1: Proje tanıtımı, tanışma ile başlayan eğitimler, Anadolu Üniversitesi Seminer Salonu ve açık sınıfta devam etti. Eğitim boyunca Sürdürülebilirlik, Kırsal Turizm Girişimciliği, Yönetim, Finans ve Muhasebe, Pazarlama ve Dijitalleşme, İletişim ve Ağ oluşturma, Anti-Kırılganlık, Ürün Geliştirme konuları ele alındı. Projenin kapanış bölümünde Eğitimin Değerlendirmesi ve Fikir Paylaşımı yapılarak eğitime katılan gençlerden geri bildirimler alındı. Bu eğitimlerden sonra gençlerden başarılı girişimcilik modelleri geliştirmeleri bekleniyor.

Projenin ve proje eğitimlerinin hedefleri ise genç işsizliğini azaltmaya yönelik çözümler üretmek, kırsalda turizme ve girişimciliğe teşvik etmek, yerelde gençler, paydaşlar ve kurumlar arası bir ağ kurmak, uluslararası alanda kırsal turizm sektöründeki gençlerin girişimcilik, dijitalleşme ve yönetim becerilerini artırmak ve bu yönde onları ve gelecek nesilleri teşvik etmek olarak tanımlanıyor.

Proje konsorsiyomunda yer alan yabancı ortaklar Comune di Ponte di Piave - İtalya ve Indepcie - İspanya da aynı eğitimler tamamlandıktan sonra Türkiye’den, İspanya’dan ve İtalya’dan seçilen gençler, İtalya Treviso’da bir araya gelerek proje önerilerini ortak bir hedefle değerlendirecek ve fikir paylaşımında bulunacaklar.