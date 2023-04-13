Türkiye’nin orman varlığı ile önemli şehirlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği işbirliği ile kırsal orman mahallelerinde bilgilendirme toplantıları başladı.

Muğla’da Orman Yangınları çalıştayını birlikte düzenleyen Büyükşehir ve Türkiye Ormancılar Derneği Muğla’nın farklı ilçelerinde orman içi ve bitişiğinde bulunan köylerde orman yangınları için toplumsal duyarlılığı arttırmak, yerel halkı orman yangınları konusunda eğitmek, orman ve tarım arazisi arakesitlerinde yer alan tarım alanlarında yeşil yangın emniyet şeritleri oluşturabilmek ve daha farklı konularda orman köylerini bilgilendirmeyi hedefliyor.

Türkiye Ormancılar Derneği yetkilisi emekli Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz, Türkiye Ormancılar Derneği Muğla temsilcisi Emekli Orman Mühendisi Ahmet Genç ve Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri bilgilendirme toplantılarına Muğla Menteşe İlçesi Muratlar, Göktepe, Çamoluk, Ula İlçesi Çörüş ve Sarayyanı kırsal mahallelerinde başladı.

Kırsal orman mahallelerinde yaşayan vatandaşların herhangi bir yangın anında neler yapması gerektiği, yangın öncesi alınması gereken tedbirler, yangınlarda kimlerin ne yapması gerektiği ile ilgili görevlerin belirlenmesi, ateş yakılmaması gereken zamanlar, orman yangınlarında sorumlu kurumlar, bireysel olarak neler yapılabileceği gibi birçok konuda vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin orman köylerine dağıttığı ilk müdahale tankerler yine Büyükşehir Belediyesi’nin orman köylerine yerleştirdiği yangın hidrantları ile ilgili de vatandaşlar bilgilendirildi.

Kırsal orman mahallelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında katılımcılara Büyükşehir ve Türkiye Ormancılar Derneği’nin birlikte hazırladığı Orman Yangınlarıyla Mücadele rehberi dağıtıldı. Bu rehber orman yangınları, yangın türleri, yangınların nasıl davranış gösterdiği, yangınların neden çıktığı, orman yangınları ile mücadele araçları, yangın organizasyonu, yanan alanların soğutulması, orman yangınlarında gönüllülük gibi birçok yararlı konu içeriyor.