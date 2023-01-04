Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmesi için il genelinde sorumluluğu altındaki yollardaki çalışmalarını sürdürüyor. Yol çizgi, sinyalizasyon, bakım onarım çalışmalarının yanı sıra yolların güvenliği için oto korkuluk çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir ekipleri bugüne kadar toplam 161 bin 200 metre uzunluğunda oto korkuluk yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmesi için il genelinde sorumluluğu altındaki yollardaki çalışmalarını sürdürüyor. Yol çizgi, sinyalizasyon, bakım onarım çalışmalarının yanı sıra yolların güvenliği için oto korkuluk çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir ekipleri bugüne kadar toplam 161 bin 200 metre uzunluğunda oto korkuluk yaptı.

İkizce yoluna oto korkuluk

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki yollarda keskin viraj, şarampol ve uçurumların bulunduğu yol kenarlarında ’koruyucu’ olarak da bilinen çelik bariyer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Menteşe ilçesi İkizce Mahalle yoluna 812 metre uzunluğunda oto korkuluk yapıldı.

İl genelinde 161 Bin metre oto korkuluk yapıldı

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılından bu güne kadar sorumluluk alanında bulunan yollarda 27 milyon 410 bin TL yatırımla 161 bin 200 metre oto korkuluk yaptı. Muğla genelinde 27 Milyon 410 Bin TL yatırımla Gölet yolu, Yılanlı, Denizova, Yerkesik, İkizce, İçmeler Asparan, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Taşlıca, Mesudiye, Palamutbükü, Yakaköy, Reşadiye, Faralya, Pınar, Zeytinalanı, Datça İlçesi Yazı-Knidos Mahalle yolları gibi daha birçok bölgede oto korkuluk çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.