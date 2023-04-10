Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Atakum’un kırsal mahallerinde içme suyu ihtiyacını karşılayacak hat çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aksu, Karakavuk ve Meyvalı Mahallelerinin yaklaşık 40 yıldır devam eden su sorunu, yapımı devam eden yeni içme suyu hattı ile çözülüyor.

"Hiç bir mahalle susuz kalmayacak" diyerek çalışmalarını sürdüren SASKİ, Atakum ilçesine bağlı Aksu, Karakavuk ve Meyvalı Mahallelerinin su sorununa da neşter vurdu. Bölgeye 7 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşeyecek olan ekipler şu ana kadar çalışmaların 5 bin 500 metresini tamamladı. Kalan kısmın tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje sayesinde bölge halkına Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden kesintisiz ve yeterli miktarda içme suyu temini sağlanacak. Çalışmalar Nisan ayının 15’i itibarıyla tamamlanacak.

"Mahallelerimize yeniden hayat gelecek"

Her yaz yaşadıkları su çilesinin sona ereceğini dile getiren Aksu Mahallesi Muhtarı Yılmaz Üçüncü, "Bu projeye çok ihtiyacımız vardı. Yazın sularımız yetmiyordu. Bu proje bittiğinde neredeyse 40 yıllık su sorunu çözülmüş olacak. Biz de heyecanlı bir şekilde çalışmaları takip ediyoruz. Susuz hiç bir şey olmuyor. Suyla birlikte mahallelerimize yeniden hayat gelecek. Mustafa başkanıma mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

“Başkanımız verdiği her sözü tutuyor”

8 mahallenin bu projeden faydalanacağını belirten Yukarı Aksu Mahalle Muhtarı İlhami Arslan, "Tankerlerle su taşımaktan kurtulacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Başkanım ’Susuz köy, yolsuz köy bırakmayacağım’ demişti. Her yaptığı çalışma ile de sözünü tutuyor. Allah razı olsun başkanımızdan. Başta kendisine ve projede emeği olan tüm ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalleler için önemli yatırım

İçme suyu hatları ile Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden mahallelere su verileceğini söyleyen İçme Suyu İşletme Bakım Şube Müdürü Emre Kalay, "Yaz aylarında meydana gelen nüfus artışı, mevsim değişikliği ve mevcut sondajın yetersiz kalması sebebiyle Aşağı Aksu, Yukarı Aksu ve Karakavuk Mahallelerinin üst kısımlarında su sıkıntısı yaşanmaktaydı. Soruna neşter vurmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Müdürümüzün talimatlarıyla proje hazırladık. 10 Mart’ta başladığımız 7 bin metrelik içme suyu hattı projesinin 5 bin 500 metresini tamamladık. Kalan bin 500 metrelik bölümde de üç ekip halinde çalışılıyor. İnşallah Nisan ayının 15’ine kadar suyu akıtmış olacağız. Proje sayesinde Meyvalı mahallesine su takviyesi yapılacak. Çalışmalarımız tamamlandığında artık bu mahallelerimiz için su sorunu ortadan kalkmış olacak ve mahalle haklımızın özlemle beklediği önemli bir yatırımı ilçemize kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

“Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerin su sorununu çözmek için SASKİ ekiplerinin gayretle ve özveriyle çalıştığını belirterek “Öyle mahallelerimiz var ki sorunu çözmek çok zor. Ama bu iş gönül işi. Sorunu çözmek de, suyu getirmek de bizim işimiz. 20 kilometre uzaklıktan suyu getirmemiz gerekiyor olsa bile biz o mahallemize suyu getireceğiz. Ne pahasına olursa olsun mutlaka insanlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Söz verdiğimiz gibi 2024’te içme suyu ve altyapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.