Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal alanlarda sıcak asfalt, beton yol, sathi kaplama ve stabilize yol yapım çalışmalarıyla vatandaşları konforlu ulaşım ağıyla buluşturuyor. Ekipler, Birecik İlçesindeki kırsal alanlarda yol yapım çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa kent merkezi ve kırsal ayrımı yapmaksızın vatandaşları konforlu ulaşım ağıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yaz sezonunu verimli değerlendirerek ilçe kırsalında beton yol, sıcak asfalt ve bir çok güzergahta Sathi kaplama çalışmalarını tamamlarken kış öncesi deforme ve bozulan yollarda da bakım onarım çalışması yapıyor.

Kırsal alanlarda kış mevsiminde vatandaşların zorluk çekmemesi için tüm ekiplerini seferber eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konforlu ulaşım ağıyla vatandaşların takdirini kazanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Birecik kırsalında Birecik ilçe merkezini Güzelyurt mahallesine bağlayan vatandaşların ve bölgedeki mahalle sakinlerinin yoğun kullandığı güzergahı sıcak asfaltla buluşturdu.

Süleymanşah Saygı Karakoluna giden ve yine bir çok mahallenin bağlı bulunduğu bir diğer yoğun yol olan Bozdere - Güvenir - Göktepe - Eşme güzergahında ise Beton Yol çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca Altyapısı tamamlanan Ağaçlı, Sumaklı, Yeşiltepe ve İğdeli, Tekağaç, Sugeldi, güzergahlarında ise sathi kaplama yol çalışmasını tamamladı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.