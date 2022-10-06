Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kırsal mahallerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler, Elbistan Şehir Müzesi’ni gezdi.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kırsal mahallerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler, Elbistan Şehir Müzesi’ni gezdi.

Ekinözülü öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ve öğretmenleri eşlik etti. Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal, girişte öğrencilere müze ve içindeki eserler hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmenin ardından tarihe yolculuk yapmaya başlayan öğrenciler, milattan önceki tarih dilimlerinde yaşamış medeniyetlere ait eserleri meraklı gözlerle inceledi. Bölgenin tarihine canlı canlı tanıklık eden öğrencilere eserlerle ilgili bilgi verildi. Ayn Calut Savaşı’nda Moğolları yenen Sultan Baybars, ünlü ozan ve şairler Aşık Mahzuni Şerif ve Abdurrahim Karakoç’un balmumu heykellerinin olduğu salonları gezen çocuklar, tarihle iç içe bir gün geçirdi.

Gezi hakkında değerlendirme yapan Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin tarihi dokusunu öğrencilere görerek anlatmak istediklerini söyledi.

Bu çerçevede kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerden başlamak üzere müze gezisi düzenlediklerini anlatan Turaç, “Ekinözü Kaymakamımız Sayın Abdulhamit Bağış’ın destekleri ile bu çalışmamızı başlattık. Öğrencilerimiz burada hem tarihi bir yolculuk yaparken geçmişin izlerini yerinde görüyor. Onların sosyalleşmesi ve derslerinde öğrendikleri bilgileri yaşayarak tecrübe etmesi açısından önemsediğimiz bu ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde de sürecek” dedi.

Çocukların ufkunu genişletmek ve tarihle iç içe olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezide ilk kez müzeye giden öğrenciler de büyük heyecan yaşadı.