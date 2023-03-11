Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları ‘Önce Öğren Sonra Eğlen’ projesi ile geleneksel oyunlar, yetenek parkurları ve sportif etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Binlerce çocuğun yüzünde tebessüm oluşturan çalışmalarda görev yapan uzman eğitmenler, deprem afeti sonrasındaki süreçte ebeveynlere psikososyal destek de sağlıyorlar.

Deprem sonrası günlük hayata dönüşte normalleşme sürecini hızlandırmak adına eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında çeşitli etkinlikler düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları da unutmadı. Atalar, Bayatlı, Yamaçoba, Eskişarkaya, Yenişarkaya, Sarılar, Cerityeniyapan, Durnalık ve Acaroba mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; geleneksel oyunlar, sportif beceri koordinasyon parkurları ve el beceri atölyelerinde keyifli zamanlar geçirdiler.

Önce Öğren Sonra Eğlen projesi çerçevesinde düzenlenen programları, ilçe genelindeki diğer kırsal mahallelerde de sürdürecek olan Şehitkamil Belediyesinde görevli uzmanlar, etkinlikler esnasında çocuklarını yalnız bırakmayan ebeveynlere de psikososyal destek sağlıyor. Çeşitli armağan ve ikramlarla mutlu edilen minik kalpler, kendilerine etkinliklerde eşlik eden eğitmenler ve velileriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmiyorlar.

Unutamayacakları mutlu bir gün yaşadılar

Yamaçoba Sarılar Mahallesi Şehit Sadık Yeniekinci İlkokulu Müdürü Elif Özaslan, etkinlikler sonrasında yaptığı açıklamada öğrencilerinin uzun süre unutamayacakları bir gün yaşadıklarını belirterek Şehitkamil Belediyesine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Özaslan, “Deprem afetinin ardından öğrencilerimiz, aileleri ile birlikte zorlu günler geçirdiler. Büyük üzüntüler yaşadığımız bu süreçte Şehitkamil Belediyesi, mahallemizdeki çocuklarımıza sürpriz yaparak onları eğlenceli oyunlar, sportif etkinliklerle buluşturdu. Okulumuza misafir olan uzmanlar ise velilerimizle yakından ilgilendiler. İkramlar ve hediyeler, çocuklarımızı çok mutlu etti. Çocuklarımız, uzun süre unutamayacakları bir gün yaşadılar. Ben tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.