- Kırsal mahallelerde yol genişletme çalışmaları sürüyor

- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde 8 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışma yaptı



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde 8 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda genişletme çalışması yaptı. Ekipler, yol genişliği 2,5-3 metreye kadar düşerek trafik güvenliği açısından riskli olan yolun 10 kilometrelik bölümünde çalışmaları tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kırsal-merkez ayrımı yapmadan her ilçeye eşit hizmet götürmeye ve yaptığı hizmetlerle vatandaşları memnun etmeye devam ediyor. Ekipler, Gülnar'a bağlı Kavakoluğu, Çavuşlar, Dedeler, Korucuk, Ulupınar, Hırmanlı, Yeşilovacık ve Tepeköy olmak üzere 8 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışma gerçekleştirdi. 6 kilometre boyunca sarp ve dik kayalıkları iş makineleri ile kıran ekipler, yolun genişletilmesini sağladı. Çalışmanın birinci etabında 10 kilometrelik alanda yol genişletme ve alt yapı çalışmalarıyla birlikte asfaltlama çalışması yapan ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamladı. Başta ulaşım ve tarım olmak üzere, yayla turizmi için de önem taşıyan yolu genişleten ekipler, çalışma esnasında yaban hayatını da düşünerek, yangın anında kullanılmak üzere sarp ve dik yerlerde patika yollar da yaptı.



"Bu yoldan bir araba zor geçiyordu"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında formen olarak görev yapan Mustafa Demirtaş, çalışma gerçekleştirilen yolun, hem Gülnar ile Silifke arasında kalan 8-10 köyü birbirine bağlayan, hem de bu köyleri Mersin-Antalya yoluna bağlayan bir grup yolu olduğunu belirtti. Çalışmalarla yolun 10 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir yol haline getirildiğini ifade eden Demirtaş, "Önceden bu yolda bir araba zor geçiyordu. Aynı zamanda yolun yüksek bariyer yerlerinde doğal afetlerden korunma ve yaban hayvanları düşünülerek geçiş ve patika yolları da güzel bir şekilde yapıldı" dedi.



"Üretici de memnun, tüccar da memnun"

Çavuşlar Mahalle Muhtarı Mustafa Sait Gül de yenilenen yolun birçok köyün ulaşımını sağladığını belirterek, “Yaklaşık 40 yıldır bu yoldan gelip giden bir insanım. Artık ulaşımımızı rahat bir şekilde sağlayabileceğiz. Yolumuzun genişletilmesi ve yabani hayvanlar için sarp olan yerlere patika yollar yapılması bizi hem duygulandırdı, hem memnun etti" diye konuştu.

Korucuk Mahalle Muhtarı Ali Güleç ise "Eskiden bir araba geldiği zaman geçmesi için durup bekliyorduk. Şimdi 4-5 araba yan yana geçer. Artık üretici de memnun, tüccar da memnun" dedi.







