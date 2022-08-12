Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken alt yapı çalışmaları ile yolların ömrünü uzatıyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken alt yapı çalışmaları ile yolların ömrünü uzatıyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile ilçe genelinde tüm mahallelerde ihtiyaca yönelik hizmetler sunuluyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kısas Mahallesi’nde yağmur suyu birikmesinin önüne geçmek için drenaj çalışması yapıyor. Yolların kalitesini arttırmak ve taşkınların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan alanlarda drenaj borusu ile yolları güçlendiriyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yeni yolları tamamlayıp kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Kısas Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, su birikintisi yaşanan alanda boru döşeme çalışması yapıldığını belirtirken yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür ettiğini belirtti.