Bozova Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Bozova Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Bozova Belediyesi tarafından tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile stabilize yol çalışmaları başta olmak üzere temizlik, ilaçlama, mahalle içi parke ve bordur çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un göreve geldiği günden itibaren yapılması için talimat verdiği mahalle içi stabilize yol, parke ve bordur çalışmaları devam ediyor. Son olarak Binekli mahallesinde stabilize yol, Mülkören mahallesinde ise kısa süre önce yapımına başlanan parke ve bordür taşı döşeme işi tüm hızıyla devam ediyor. Her iki mahallede devam eden çalışmalar ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm kırsal mahallelere eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Her iki mahallemizde başlattığımız üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun’ dedi.

Binekli Mahallesinde devam eden stabilize yol çalışmaları ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Mahalle Muhtarı Kadir Aslan, “Mahallemizde kışın çamurdan yazın tozdan geçilmiyordu. Bozova Belediye Başkanımız Suphi Aksoy’un talimatları doğrultusunda başlatılan stabilize yol çalışmaları için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm çalışanlarına şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Celal Güneş ise, “Belediyemizin mahallemizde başlatmış olduğu stabilize yol çalışmasından dolayı bende başta Belediye Başkanımız Suphi Aksoy olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Mülkören Mahallesinde başlatılan parke ve bordür çalışmaları ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Ömer Keser, “Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. Mahalle muhtarı Salih Keser ise “Mülkören Mahalle muhtarı olarak mahallemizde yapılan üst yapı çalışmalarından dolayı şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına Belediye Başkanımız Suphi Aksoy ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.