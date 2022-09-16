Daha sağlıklı altyapı ağları oluşturmak için yoğun mesai harcayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Kasar Mahallesinde bin 200 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

Daha sağlıklı altyapı ağları oluşturmak için yoğun mesai harcayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Kasar Mahallesinde bin 200 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla kırsal mahallelerin refah seviyesini yükseltiyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde Köprübaşı’nın Kasar Mahallesi de değişimi yaşıyor. Mahallede bin 200 metre içme suyu hattı sağlıklı bir yapıya kavuşturuluyor. Altyapı çalışmalarının ardından Kasar da 7 bin metrekare de kilit parke taş döşeme işi yapılacak. Çalışmalar devam ederken Yatırım ve İnşaat Dairesi Mühendisleri de devam eden üstyapı işlerinin takibini yaptı. Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin de yerinde inceledi.