Muğla’nın Ortaca ilçesinde Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) kırsal mahallelerde kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ilk müdahale tankerleri hibe etti.

Dalyan Stadında düzenlenen törenle 3 ton kapasiteli 4 tanker itfaiyeye teslim edildi. Tankerlerin Ortaca’da Mergenli ve Gökbel mahallesinde, Köyceğiz’de ise Çandır ile Ekincik Mahallesinde hizmete sunulacağı belirtildi.

Dalyan TUSEV Başkanı Ertuğrul Ercan, geçtiğimiz yıl çıkan yangınlardan sonra 12 mahalle muhtarlığına çeşitli ekipmanlar dağıttıklarını hatırlatarak, "Orta ve uzun vadede yangına ilk müdahale konusunda nasıl destek verebiliriz konusunda çalışma yaptık. İrfan Aydemir ağabeyin desteği ile yaptırdığımız 3 ton kapasiteli, üzerinde tomo fıskiyesi ve arkasında 50 metre hortumla müdahale tabancası olan yangına müdahale tankerlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına hibe ettik. Tankerler Mergenli, Gökbel, Çandır ve Ekincik mahallelerinde konuşlanacak. Umarım kullanmak zorunda kalmayız.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, 38 noktada 165 araç ve 500 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, "151 adet tankerimiz vardı. Kırsal mahallelerimizde bakımları yapıldı ve vatandaşlarımıza kullanım konusunda eğitim verildi. İstasyonlardan ekipler gelene kadar başlangıçta müdahale edilebilmesi için ilk müdahale tankerlerini önemsiyoruz. İrfan Bey’in hayırseverliğinde, vakfımızın öncülüğünde 4 adet ilk müdahale tankeri hanemize kazandırıldı. ilk müdahale tankeri sayımız 155’e ulaştı. Müdahale elbette yapıyoruz. Önleyici tedbirlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.