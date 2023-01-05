Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 19 ilçedeki kırsal mahallelerin grup yollarına 123 milyon lira yatırım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 19 ilçedeki kırsal mahallelerin grup yollarına 123 milyon lira yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da 19 ilçe kırsalında asfalttan, kar mücadelesine, bakım onarımdan yeni yolların açımına kadar vatandaşlara modern ve konforlu bir ulaşım sağlamak için yoğun mesai harcadı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar kırsal mahalle grup yollarında 450 kilometrelik sathi kaplama, sıcak asfalt ve stabilize yol çalışması yaptı. Ekipler, yıllardır kullanılan ve deforme olan yolları genişleterek güvenli ve konforlu hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca heyelan nedeniyle bozulan 80 kilometre yolu onarırken, bunun yanında 998 kilometre yolda da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Karla yoğun mücadele

Kış aylarında da yoğun yağış yüzünden bozulan yollara yaklaşık 405 metre büz döşendi. Antalya’nın yüksek kesimlerinde 2 bin 772 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Yaz aylarında sıklıkla kullanılan yayla yollarında hummalı bir çalışma yürütülerek, yağmur suyu gider büzleri ve sanat yapıları yenilendi. Kış aylarında yaşanan sel ve heyelandan zarar gören noktalara anında müdahale edilerek vatandaşların mağduriyeti giderildi. Büyükşehir Belediyesi, bütün bu hizmetler doğrultusunda Antalya kırsalına yaklaşık 123 milyon 44 bin 509 TL’lik yol yatırımı gerçekleştirdi.