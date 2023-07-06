Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG), geliştirdiği bir proje ile ilçenin kırsal mahallelerinden topladığı çocuklara Samsun’u ilk kez gösterdi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun yaptığı Kavak YEG, hayatlarında hiç Samsun’a gitmemiş yüzlerce çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı. Benzer etkinlikleri bundan sonra da yapacakları bilgisini veren Kavak YEG Müdürü Ebru Akman, “Kavak Yerel Eylem Grubu olarak Leader tedbiri kapsamında anlamlı bir projeye imza attık. Bugüne kadar hayatlarında hiç Samsun’u görmemiş, gezmemiş çocuklarımız için güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenledik. Kavak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteği ile ilçeye bağlı köy okullarında okuyan 250 öğrencimize karne hediyesi olarak Samsun’da unutulmaz bir gün yaşamalarına vesile olduk. İlçemiz köy okullarında öğrenim gören çocuklarımıza Samsun’da AVM geziyi düzenledik. Sinemaya gidildi ve onlar için hazırladığımız yemek ve atıştırmalıklar ikram edildi. Doya doya bir gün yaşamalarını sağladık. Hep adını duydukları ama görmedikleri Samsun’u tanıma fırsatı buldular. Kalbe dokunan bu anlamlı projede bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.