Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde kırsal mahalle çocuklarına Samsun’un tarihi yerleri gezdirildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından kırsal mahallede yaşayan çocuklara yönelik bir gezi etkinliği düzenlendi. Samsun’un Asarcık ilçesinden otobüslerle getirilen Şehit Zafer Akkuş Anadolu Lisesi öğrencileri ilk olarak sabah kahvaltısı yaptı. Üzerlerinde Atatürk fotoğraflarının bulunduğu tişörtleri giyen öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ün 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da silah arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a çıktığında kaldığı ilk yer olan Gazi Müzesi’ni gezdi. Öğrenciler, Atatürk’ün çalışma odası ve kişisel eşyalarını yerinde gördü. Buradan Atatürk Anıtı’nı ziyaret eden öğrenciler sonrasında Panorama Müzesi’ne giderek buradaki Dijital Gösteri Merkezi’nde 1071 Malazgirt Zaferi’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte kazanılan tarihi zaferleri görsellerle eşliğinde görerek bilgi edindi. Oradan Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a ayak bastığı iskele olan Kurtuluş Yolu’nu gezerek bolca fotoğraf çektiren öğrenciler, gezinin devamında Bandırma Vapuru Müzesi’ne de gezerek Samsun’un önemli tarihi yerlerini görmüş oldu. Öğrenciler düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ve YEDAŞ’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Trafolar ’Cumhuriyet’ temalı boyandı

YEDAŞ tarafından şehirdeki bazı trafolar boyanarak ’Cumhuriyet 100 Yaşında’ yazıldı.