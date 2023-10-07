Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve merkezde yaşayan kadınlarla kırsalda yaşayan kadınları bir araya getiren ’Kırsal Mahalle Buluşmaları’, Mersin’in Silifke ilçesinde gerçekleşti.

Silifke’nin Uzuncaburç Mahallesi’nde önce üzüm hasadına eşlik eden kadınlar, yöre halkının üzümden geleneksel yöntemlerle elde ettiği pekmez yapımını izledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı üretici stantlarının da yer aldığı etkinlikte, üzüm, pekmez, ceviz, kekik ve el emeği ürünler sergilenerek satışa sunuldu. Bölgeye özgü doğal lezzetleri inceleyen ve tadına doyamayan kadınlar, hem tarihi hem doğal güzelliğiyle Silifke’ye hayran kaldı.

“Büyükşehir Belediyesi olarak kadının elinden üretimi destekliyoruz”

Kırsal mahalle buluşmaları bünyesinde merkezden gelen kadınlarla, Silifke’nin Uzuncaburç Mahallesi’nde bir araya geldiklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Burcu Sert, “Mersin’den ve Tarsus’tan otobüslerle misafirlerimiz geldi. Uzuncaburç Mahallesi’nde üzüm hasadı yaptık. Hasattan sonra, geleneksel yöntemlerle pekmez yapım atölyesine geçtik. Misafirlerimizin birçoğu pekmez atölyesini ve pekmez yapımını ilk kez gördüler” dedi. Etkinlikte kadın üretici stantlarının da bulunduğunu kaydeden Sert, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem kadının elinden üretimi destekliyoruz, hem de geziler düzenleyerek köyde yaşayan vatandaşlarımızın el emeği ile ürettiği ürünleri tanıtıp satışını ve onlara mali kaynak oluşturma imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

Pekmez yapımını izleyen kadınlar doğal üretimin tadına doyamadı

Geziye katılan kadınlardan Pınar Ateş, Silifke’nin havasının, doğasını ve insanının da güzel olduğunu belirterek, “Burada pekmez yapımını izledik. Hepsi doğal ürün. Şehirden de bu ürünleri alıyoruz, ama bu tarz yerlerde daha doğal ve daha organik oluyor. Bu ürünlerin tanıtımının yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir gezi oldu” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliklere sık sık katıldığını ifade eden Nurcan Akbaş ise, “Geçen yıldan beri, bizleri gezilecek yerlere götürüyorlar. Harika bir şey. Başkanımız Vahap Seçer’le tanışmamış olanlar bile, ona karşı büyük bir sempati duyuyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha önce pekmez yapımını hiç görmediğini belirten Akbaş, “Bize her sene Toroslar’ dan pekmez geliyor, ama nasıl yapıldığını görmemiştim. Bugün benim için ilk oldu. Harika bir deneyimdi. Pekmezler de çok güzeldi, tadı damağımızda kaldı. Bu tür etkinliklerle, birebir üreticiyle muhatap olmak, direkt ürünleri onların elinden almak ve tatmak çok özel şeyler. Bunların karşılığı parayla ödenemez. Muazzam bir değer” şeklinde konuştu.