Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesinde yedek listede olan tüm başvuru sahipleri hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

Kırsal Kalkınma Destekleri dahilinde, ’Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ proje başvuruları sonuçları Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açıklandı. 21 Temmuz tarihinde Bütçe Belirleme Komisyonu tarafından oluşturulan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından illere dağıtımı yapılan ilave listeler ile tüm geçerli başvurular ’asil’ durumuna getirilerek, listeler 2023 yılı uygulama Rehberine göre Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sitesinde ve İlan panosunda askıya çıkarıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "21.07.2023 tarihinde Bütçe Belirleme Komisyonu tarafından oluşturulan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından illere dağıtımı yapılan ilave listeler ile tüm geçerli başvurular “Asil “ durumuna getirilmiş ve listeler 2023 yılı Uygulama Rehberinin 4.3 Maddesi (d) bendine göre 24 Temmuz 2023 tarihinde İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ve İlan panosunda askıya çıkarılacak, 28 Temmuz 2023 günü mesai bitiminde askı süreci tamamlanarak askıdan indirilecektir.

Listede isimleri bulunan başvuru sahiplerinin 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında sözleşme imzalamak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."