Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik Altyapı Yatırımları çerçevesinde son makineyi üreticiye teslim etti.

Tarımsal üretimde kullanılan makine ekipmanların alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. 2006 yılından bu yana uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Eskişehir’de bin 47 projeye 107 bin 416 lira 263 kuruş hibe desteği ödemesi yapıldı. Bugünkü parasal değeri hesaplandığında yaklaşık 403 bin lira hibe desteği sağlandı.

2023 yılında makine ekipman destekleri arasında balya makinesi 1 adet, goble diskaro 2 adet, pnömatik-üniversal ekim makinesi 78 adet, ilaçlama makinesi pülverizatör 3 adet, toprak işleme makinesi rotavatör 24 adet, tarım römorkları 39 adet, sıra arası çapa makinesi 1 adet, yem karma makinesi 17 adet olmak üzere 10 milyon 719 bin 332 lira bütçeli 165 makinenin alımı yapılarak ödemeleri gerçekleştirildi.

2023 yılında Alpu ilçesinde 14 adet, Beylikova ilçesinde 9 adet, Çifteler ilçesinde 14 adet, Günyüzü ilçesinde 12 adet, Han ilçesinde 4 adet, İnönü ilçesinde 4 adet, Mahmudiye ilçesinde 14 adet, Mihalıççık ilçesinde 6 adet, Odunpazarı ilçesinde 23 adet, Sarıcakaya ilçesinde 2 adet, Seyitgazi ilçesinde 19 adet, Sivrihisar ilçesinde 22 adet ve Tepebaşı ilçesinde 12 adet makine ekipman alımına hibe desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli hibe desteği almaya hak kazanan çiftçileri ziyaret ederek alınan makineleri yerinde kontrol etti. Teslimi yapılan son makine olan tarım römorku İnönü ilçesi Erenköy mahallesinden Emre Pelvan’a teslim edildi.