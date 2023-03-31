Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 gündür kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle grup yollarında kar küreme mesaisine devam ediyor.

Mevsim normallerinin dışında 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışına karşı tam zamanında aksiyon alan Sakarya Büyükşehir, kırsal bölgelerde kar nöbetine başladı. Kar ekipmanının bağlandığı küreme araçları Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali gibi rakım olarak yüksek bölgelerde görevlendirmelerini süratle yaparak yola çıktı. Yüksek bölgelerdeki yoğun kar alan mahalle yollarını 24 saat takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri 48 saattir küreme faaliyeti yürütüyor. Yer yer 50 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığının olduğu bölgelerde grup yollarından şu ana kadar ulaşıma kapanan olmadı.