Bolu’da bahçe tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak üzerinde bahçe tellerine kirpinin sıkıştığını gören duyarlı bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sokağa geldi. Ekipler eldiven yardımıyla apartmanın bahçesinde bulunan tellerden önce kirpiyi çıkarmaya çalıştı. Tellere sıkışan kirpi çıkartılamayınca, tel kesme makasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.
Kaynak: iha