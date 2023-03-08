DÜZCE(İHA) –Deprem bölgesine giden Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ve psikososyal destek ekipleri, bölgede bulunan çadır kentlerde ve enkaz başlarında ki aile ve çocuklara destek oluyor.

DÜZCE(İHA) –Deprem bölgesine giden Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ve psikososyal destek ekipleri, bölgede bulunan çadır kentlerde ve enkaz başlarında ki aile ve çocuklara destek oluyor.

Kırmızı yelekliler olarak bilinen pisikososyal destek ekipleri depremden etkilenen çocukların ve ailelerin normal yaşantısına en hızlı ve hasarsız şekilde dönebilmesi için enkaz başında, hastanede, çadır kentlerde, geçici barınma merkezlerinde mücadele veriyorlar. Bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için özveriyle görev yapıyor.

Deprem felaketi nedeniyle Hatay iline koordinatör olarak görevlendirilen Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk’te çadır alanlarını ve konteyner kentleri gezerek vatandaşlar ve çocuklarla birlikte zaman geçiriyor.