Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce görevlendirilen 5 kişilik psikososyal destek ekibi psikososyal destek hizmeti vermek üzere Osmaniye iline hareket etti.

Muğla’dan giden 5 kişilik psikososyal destek ekipleri depremde evleri hasar gören ailelerin kaldığı çadır kent, spor salonları, okullar ve geçici barınma alanlarında psikolojik destekte bulunacak.

Türkiye Afet Müdahale Planı, Ulusal Düzey Psikososyal Destek Grubu Planı ve Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Operasyon Planı çerçevesinde Psikososyal Müdahale ve Çalışana Destek Ekip ve lojistik ekipler Osmaniye iline ulaşarak sahada çalışmalarına başlayacak.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı Özgür Kırmızıtaş’ın yolcu ettiği ekiplere iyi yolculuklar dileklerini ileten İl Müdürü Osman Toprakçı "Tüm afetlerde olduğu gibi, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her anda, zaman ve mekân gözetmeksizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personellerimize kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.