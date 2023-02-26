DÜZCE (İHA) – Depremlerden etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin psikososyal destek ekipleri bölgelere gitmeye devam ediyor. Düzce’den 3. ekip Adıyaman’a yola çıktı.

DÜZCE (İHA) – Depremlerden etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin psikososyal destek ekipleri bölgelere gitmeye devam ediyor. Düzce’den 3. ekip Adıyaman’a yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ki vatandaşların psiko sosyalliklerinin geliştirilmesi açısından çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri bölgelerde bulunurken, Düzce’den de 3. ekip yola çıktı. Moral olarak vatandaşların yaralarının sarılması için gönüllü olan personeller bu sefer Adıyaman’a yola çıktı. Daha önce Kahramanmaraş ve Gaziantep’e giden ekipler bölgede ki çalışmalarını sürdürüyor.