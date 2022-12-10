Eskişehirspor, son galibiyetini 2013 yılında aldığı Elazığspor için maç hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, son galibiyetini 2013 yılında aldığı Elazığspor için maç hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 3. Lig’in 16. haftasında yarın oynayacağı Elazığspor maçı saatini beklemeye başladı. Ligin iki köklü takımını karşı karşıya getirecek mücadelede ilginç bir istatistik yer alıyor. Eskişehirspor’un, Elazığspor deplasmanında kazandığı ilk ve tek maç 2013-2014 sezonunda oynanan karşılaşma oldu. O sezon oynanan karşılaşmadan kırmızı şimşekler A. N’Diaye ve C. Jorquera’nın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı. O tarihten bu yana Es-es, Elazığ’da oynanan üç karşılaşmanın birinden beraberlikle ayrılırken, iki karşılaşmada mağlup oldu.