TFF 3.Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor, 34 bin 930 kişilik Atatürk Stadyumu ile hem ligin hem de grubunun en büyük stadyumuna sahip olma özelliğini koruyor.

TFF 3.Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor, 34 bin 930 kişilik Atatürk Stadyumu ile hem ligin hem de grubunun en büyük stadyumuna sahip olma özelliğini koruyor.

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele edecek olan Eskişehirspor, 34 bin 930 kişilik kapasiteli Atatürk Stadyumu ile hem ligin hem de grubunun en büyük stadyumuna sahip olma özelliğini koruyor. Siyah Kırmızılılar, 10 ile 12 metre aralığındaki taç çizgisi mesafesi başta olmak üzere 111 metreye 74 metre çim alanı ve 105 metreye 68 metre ebadında olan saha ölçülerinde boy gösterecek.