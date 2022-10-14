Maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ersin Aka, “Ligdeki en zor deplasmanlardan birine gidiyoruz, dedi.

Elazığspor geçen seneden kurulu olan ve birbiri ile oynamaya alışmış bir takım. Sezona da iyi başladılar. Biz de hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ettik ve çalışmalarımızı buna göre gerçekleştirdik. Haftaya lider giriyoruz. İnşallah Elazığ deplasmanından da galibiyetle ayrılarak lider gittiğimiz deplasmandan lider döneriz” diye konuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, oynadığı 6 maçta topladığı 15 puan ile ligde 1’inci sırada yer alırken; ev sahibi Elazığspor ise 10 puan ile 6’ncı basamakta bulunuyor.

Teknik Direktör Ersin Aka yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan ve dün Elazığ’a hareket eden Kırmızı Lacivertliler, maçtan önceki son antrenmanını bugün gerçekleştirerek maç saatini beklemeye geçecek.

Oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Yeni Mersin İdman Yurdu, zorlu deplasmanda 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kırmızı Lacivertlilerde, sakatlığı geçen Muğdat Çelik kadroya dahil edilirken, sarı kart cezalısı Aslan Gök forma giyemeyecek.

Yeni Mersin İdman Yurdu, TFF 3. Lig 1. Grup’un 7. haftasında Entegre Solar Elazığspor’a konuk olacak. Doğukent Hıdır Bilek Stadyumu’nda oynanacak mücadele yarın saat 14.00’ta başlayacak.