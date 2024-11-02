Sivasspor’un futbolcusu Uğur Çiftçi, Çaykur Rizespor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2-1 Sivasspor’un üstünlüğü ile sonuçlanan Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının 69. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı.

32 yaşındaki oyuncu, ligin 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.