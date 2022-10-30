Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili olay yerinde toplanan vatandaşlar ile motosikletli kuryeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Çarpışma sonucu genç kız birkaç metre savrulurken, motosiklet de devrildi. Kaza sonrası yaya M.Y. ve motosiklet sürücüsü Y.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Tekirdağ Çorlu’da kırmızı ışıkta bekleyen araçları sollayan motosikletli, araçların arasından yolun karşısına geçen yaya genç kıza çarptı. Yaya ve motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

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