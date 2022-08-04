Arnavutköy’de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil içinde bulunan yabancı uyruklu 7 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Arnavutköy’de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil içinde bulunan yabancı uyruklu 7 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü Sultangazi istikametine doğru ilerleyen otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada yabancı uyruklu Hasna Ali Saleh isimli 7 aylık hamile kadın otomobil içinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise yaralı kadını sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde oluşan trafik ise araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

“İETT şoförüne isyan etti”

Kazaya karışan bir aracın sürücüsü İETT şoförüne isyan etti. Araç sürücüsü Mehmet Aydın, “Ben ve önümdeki araç şeridinde ilerliyordu. İETT otobüsü çok hızlı geldi ve kırmızıda geçti. Bana çarptı benim aracım olduğu yerde döndü. Yaralılar vardı bir hamile bayan araçta sıkıştı. İtfaiye ve ambulansı aradık yaralı kadın hastaneye götürüldü” dedi.