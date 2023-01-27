Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosikletli kurye, kırmızı ışıkta bekleyen tırın kör noktasında ışıkları bekleyince aracın altında kaldı. Feci kaza anbean kameralara yansıdı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosikletli kurye, kırmızı ışıkta bekleyen tırın kör noktasında ışıkları bekleyince aracın altında kaldı. Feci kaza anbean kameralara yansıdı.

Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B, idaresindeki 34 DSJ 220 plakalı motosiklet ile kırmızı ışıkta bekleyen bütün araçları geçerek, E.B. idaresindeki 27 AHF 441 plakalı tırın önünde bekledi. Yeşil ışık yanınca kör noktada bekleyen motosikletli tırın altında kalarak yaralandı. Durumu fark eden tırın sürücüsü, aracı durdurarak ekiplere haber verdi.

Anbean kameraya yansıdı

Kaza anı ise saniye saniye güvenli kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta dizilen araçları aceleyle geçerek en öne gelen 34 DSJ 220 plakalı motosikletin kuryesi Y.B. (20), tırın önünde bir süre yeşil ışığı bekledi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareketlenen tır, kör noktada bekleyen motosikleti önüne alarak sürüklemesi anbean kameralara yansıdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olduğu yerden çıkarılarak kısa sürede hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin soruşturma işlemleri başlattı.